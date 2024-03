Madeleine Chapsal, journaliste et romancière de l'amour

Cette romancière de l'amour et de ses tourments – les siens, qu'elle transposait dans son œuvre - a écrit une centaine de livres. Surtout des romans mais aussi des récits, des essais, des livres pour la jeunesse, du théâtre, de la poésie. Rien qu'en 1997, elle avait signé six ouvrages.

Madeleine Chapsal, décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 98 ans, était devenue une écrivaine parmi les plus populaires, après avoir vécu de près, au côté de son ex-mari Jean-Jacques Servan-Schreiber, le lancement de L'Express en 1953.

Née le 1er septembre 1925 à Paris, elle est la fille d'un conseiller à la Cour des comptes et la petite-fille d'un ancien ministre. Sa mère est une couturière de renom.

Après son éviction du magazine, elle se lance à corps perdu dans l'écriture, surtout de fictions. Romantique, impudique, mélancolique, elle s'impose vite comme une efficace analyste des passions, davantage militante de la féminité que du féminisme.

"J'écris tous les matins, je ne construis rien, cela me vient la nuit: je suis +écrite+", disait-elle, admettant avec humour écrire un roman chaque fois que "quelque chose (lui) arrivait".

On lui doit "Un été sans histoire", "La Maison de Jade" (700.000 exemplaires vendus), "Une saison de feuilles", "Mère et filles", "David" (hommage à un des fils de JJSS), "Ce que m'a appris Françoise Dolto", "L'Inoubliée" etc.