Madonna confirme une nouvelle fois son statut de "reine de la pop" au Sportpaleis

Après avoir fait patienter ses fans plus d'une heure, Madonna est apparue samedi soir sur la scène du Sportpaleis d'Anvers pour un concert à guichets fermés et spectaculaire, confirmant une nouvelle fois son statut de "reine de la pop".

La méga-star de la pop américaine a lancé la semaine dernière à Londres une grande tournée en Europe et Amérique du Nord. Intitulée "Celebration Tour", elle retrace les 40 ans de carrière de Madonna.

Le concert était donc l'occasion de danser au son des plus grands succès de la chanteuse, de "Holiday" qui l'a révélée en 1983 à "Like A Prayer", en passant par "Get Into The Groove".