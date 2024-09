L'actrice britannique Maggie Smith est décédée vendredi à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille. Inoubliable professeur McGonagall dans la saga Harry Potter et comtesse de Grantham dans la série Downton Abbey, elle a joué dans plusieurs dizaines de films et pièces de théâtre. Elle a notamment décroché deux Oscars, trois Golden Globes et quatre Emmy Awards au cours de sa carrière.