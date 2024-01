Malgré l'insécurité, Port-au-Prince renoue avec son festival de jazz

"C'est le festival de la résistance à tout ce qui se passe, notre façon de dire qu'on y croit et qu'on veut aller de l'avant", a déclaré à l'AFP Milena Sandler, l'une des organisatrices de cette 17e édition.

"La ville n'est pas morte malgré tout", a-t-elle ajouté. "Les Port-au-Princiens avaient besoin de se retrouver en convivialité en tant qu'Haïtiens. Cet événement leur donne l'illusion qu'ils peuvent rêver, vivre ensemble...".

Pour s'accommoder de la crise sécuritaire, le festival a été concentré en 4 jours et non plus 8 et les concerts gratuits organisés sur des places publiques et dans des universités ont été supprimés.