"Maman flippante": une sénatrice de l'Alabama parodiée et accusée de mensonge

"Les républicains se soucient de la foi et de la famille": une sénatrice conservatrice américaine a tenté dimanche de se défendre face aux parodies et aux accusations de mensonge qui déferlent depuis un discours prononcé jeudi depuis sa cuisine.

Katie Britt avait riposté en critiquant la politique d'immigration du démocrate, et en disant son attachement aux valeurs traditionnelles, avec un ton douloureux et des mimiques qui lui valent d'être abondamment parodiée depuis.

"Ce soir je passe une audition pour le rôle de la maman flippante", a par exemple lancé l'actrice Scarlett Johansson, dans une imitation pour l'émission Saturday Night Live.

- Mensonge -

"Je ne suis pas seulement une sénatrice. Je suis une épouse, une mère, et la connasse la plus cinglée sur le parking du supermarché", a encore dit l'actrice dans cette parodie qui comptait dimanche plus de 3 millions de vues sur le réseau social X (Twitter).