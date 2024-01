Marc Didden récompensé au festival du film d'Ostende pour l'ensemble de sa carrière

Marc Didden a derrière lui une belle carrière. Il a notamment réalisé "Brussels by Night" (1983) et "Sailors Don't Cry" (1989). Il a publié en 2022 un livre intitulé "Over cinema", dans lequel il livre sa vision personnelle du monde de l'image en mouvement et son amour pour ce médium.

Son roadmovie "Istanbul" (1985) sera diffusé en son honneur au cours du festival.