Maurice Papon croqué par Riss, reportage au long cours de Charlie Hebdo

Aujourd'hui directeur de la rédaction de l'hebdomadaire satirique, il en était à l'époque, en 1997 et 1998, envoyé spécial. Et il avait vu à la cour d'assises de Bordeaux l'intégralité du procès de l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, qui s'était étalé sur six mois.

"La durée du procès a certainement desservi Papon, puisqu'au bout de six mois, on connaissait le bonhomme", se souvient Riss.

Souvent cassant, parfois colérique, exagérant ses problèmes de santé, ramenant tout à lui et à l'injustice qu'il clamait subir, s'arrêtant sur des détails et laissant dans le flou l'essentiel, l'accusé avait eu l'art de rendre les débats pénibles.