Mea culpa de l'organisateur de concerts de Taylor Swift après la mort d'une fan à Rio

"Je souhaite présenter mes excuses à tous les fans qui n'ont pas eu la meilleure expérience possible", a-t-il ajouté, regrettant aussi de ne pas avoir "souligné davantage l'autorisation d'entrer avec des verres d'eau jetables".

"Nous reconnaissons que nous aurions pu prendre des mesures supplémentaires, comme l'installation de zones d'ombre à l'extérieur (du stade où a eu lieu le concert) ou le changement de l'horaire des concerts", a dit Serafim Abreu, PDG de l'entreprise Time For Fun, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Selon le quotidien O Globo, un premier rapport d'autopsie fait état d'une hémorragie du poumon et de trois arrêts cardiaques, mais d'autres examens sont nécessaires pour déterminer précisément la cause du décès.

Une jeune femme de 23 ans est morte lors de ce concert. Time For Fun a expliqué qu'elle avait été "rapidement prise en charge".

Le lendemain de ce drame, Taylor Swift s'est dit "dévastée", et le concert qui était prévu samedi dernier a été reporté au lundi 20 novembre.

"Nous savons qu'avec le changement climatique, ces épisodes seront de plus en plus fréquents. Nous sommes conscients que tout notre secteur doit repenser sa façon d'opérer face à cette nouvelle réalité", a déclaré M. Abreu, en présentant ses "sentiments les plus sincères" à la famille de la jeune femme décédée.