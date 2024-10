Melania Trump lève un petit coin de voile dans ses mémoires

Déjà révélé la semaine dernière par le quotidien britannique The Guardian, l'extrait dans lequel l'ancienne mannequin slovène prend vigoureusement la défense de ce droit reste la principale révélation de l'ouvrage de 182 pages simplement intitulé "Melania".

Un mois avant la présidentielle américaine, les mémoires de l'ex-Première dame Melania Trump ont fait les gros titres pour sa prise de position en faveur du droit à l'avortement. Mais l'énigmatique épouse du milliardaire républicain n'en dit pas beaucoup plus dans cette autobiographie parue mardi aux Etats-Unis.

"Restreindre le droit d'une femme à choisir d'interrompre une grossesse non désirée revient à lui refuser le contrôle de son propre corps", insiste Melania Trump. "Cette conviction m'a accompagnée tout au long de ma vie d'adulte", insiste-t-elle.

Geste d'indépendance, quitte à semer la confusion dans la campagne de son mari, ou prise de position soigneusement contrôlée pour atténuer le sentiment que les républicains s'opposent à un droit défendu par la majorité des Américains, ces propos ont été très commentés et interprétés différemment depuis leur parution.

- "Bazar" -

Dans le reste du livre, Melania Trump épouse un discours cher aux conservateurs américains, accusant le mouvement antiraciste Black Lives Matter de "rhétorique incendiaire" et déplorant les "violentes manifestations" de 2020. Une immense vague de protestations avait alors secoué le pays après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc.

A l'instar de son mari, elle ne concède pas non plus, quatre ans plus tard, la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020, alors même qu'aucune preuve de fraude électorale à grande échelle n'a été apportée depuis.