Meta teste son IA de vidéos avec un studio américain de films d'horreur

Meta a dévoilé un partenariat avec le studio américain de films d'horreur Blumhouse, qui a notamment produit "Get Out", pour tester son nouvel outil d'intelligence artificielle (IA) générative, Movie Gen, dédié à la création de vidéos, encore en phase de test.

Dans le cadre de cette collaboration, Blumhouse a sélectionné une poignée de réalisateurs comme Casey Affleck, qui a réalisé "Light of My Life", ou encore Aneesh Chaganty ("Searching: Portée disparue") pour expérimenter l'outil de Meta.

"Bien que rien ne remplace l'expérience pratique d'un tournage, les modèles Movie Gen ont pu aider (les réalisateurs) à exprimer plus rapidement leurs idées et à explorer une vision, un ton et une ambiance", a soutenu Meta, qui réalise ainsi son troisième modèle de génération d'images. Aucune des trois interfaces n'est toutefois accessible au public.