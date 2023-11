Métamorphosé, le musée de la Marine rouvre vendredi au Palais de Chaillot

Mis en valeur par une nouvelle architecture épurée, une scénographie inspirée par les flots, 1.000 maquettes et objets sont mis en scène grâce à des dispositifs ludiques, sensoriels et immersifs.

Métamorphosé après six ans de travaux, le musée de la Marine rouvre vendredi au Palais de Chaillot à Paris, nouvellement conçu pour faire "ressentir la mer" à "tous les publics", des amoureux du milieu marin aux plus jeunes générations.

Le musée a même son parfum, "sillage de mer", diffusé dès l'entrée, "fait d'algues, de vagues mais aussi de sable", décrit le directeur général de l'institution, Vincent Campredon.

"On a changé le sens de ce musée qui depuis Louis XV racontait l'histoire de la Marine royale, impériale puis nationale", car "le ministre de la Défense en 2015 (Jean-Yves Le Drian, ndlr) a souhaité ouvrir ce musée vers tous les publics et vers les enjeux d'aujourd'hui et de demain", explique le commissaire général.

Outre les maquettes, figures de proue, peintures, objets de vie des marins, l'institution a pour mission d'organiser des conférences et des événements "pour que tout le monde sache que la mer est l'avenir de l'humanité", poursuit-il lors d'une visite à la presse.