MeToo cinéma: le parquet requiert la mise en examen de Benoît Jacquot pour viols

Après y avoir passé une nouvelle nuit, Benoît Jacquot, 77 ans, est présenté mercredi à un juge d'instruction.

Contacté par l'AFP, le parquet a indiqué avoir demandé sa mise en examen pour "viol, agression sexuelle et violences, susceptibles d'avoir été commis entre 2013 et 2018" au préjudice de l'actrice Julia Roy et pour "viol sur mineur par personne ayant autorité, viol par concubin, susceptibles d'avoir été commis entre 1998 et 2000, et en 2007" au préjudice de l'actrice Isild Le Besco.

Le ministère public a aussi requis son placement sous contrôle judiciaire.

Son avocate, Me Julia Minkowski, n'a pas souhaité commenter à ce stade. Lundi, elle avait déploré des "atteintes incessantes" à la présomption d'innocence de son client.