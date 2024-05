MeToo: le festival de Cannes "veillera" à décider "au cas par cas"

Si une personnalité du cinéma présente au festival de Cannes, qui débute mardi, était mise en cause pour agression sexuelle, "nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas (...) mais on évoquerait aussi (son) oeuvre", a indiqué sa présidente à Paris Match jeudi.

Nous sommes extrêmement attentifs à ce qui se passe aujourd'hui, nous suivons la situation de près", assure Iris Knobloch dans une interview à l'hebdomadaire, alors que les réseaux sociaux, sur lesquels circule une liste de personnalités de premier plan, et des médias bruissent de rumeurs d'accusations lors du festival, qui se terminera le 25 mai.

"Si le cas d'une personne mise en cause se présentait, nous veillerions à prendre la bonne décision au cas par cas, en concertation avec le conseil d'administration et les parties prenantes", poursuit-elle. "Mais on évoquerait aussi l'oeuvre afin de voir ce qui est le mieux pour elle. C'est elle la vraie star."