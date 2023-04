A Meudon, le comblement d'une carrière centenaire au coeur d'une querelle

Creusée il y a un siècle et demi dans les entrailles de la colline Rodin, sur les hauteurs de la commune, la crayère Arnaudet a été exploitée entre 1870 et 1923 pour l'extraction du "blanc de Meudon", avant d'être transformée en champignonnière, puis fermée au public au moment de son classement en site d’intérêt artistique et scientifique, en 1986.

Dans le vaste dédale, les murs sont gris à la surface, blancs quand on les gratte.

Hautes de huit mètres par endroit, certaines galeries sont surmontées de voutes sur croisées d'ogive, qui leur donnent des airs de cathédrale romane.