Michelle Yeoh encourage les femmes à ne pas se laisser "enfermer dans une case"

"J'ai eu la grande chance de pouvoir travailler tout le temps avec des réalisateurs très intéressants, divers et avant-gardistes, ce qui m'a permis de me battre pour ce en quoi je crois vraiment: la représentation, la diversité et surtout l'émancipation des femmes", a déclaré l'actrice à Kuala Lumpur, lors de sa première conférence de presse dans son pays d'origine après son triomphe aux Oscars en avril.

"Je ne crois pas que, parce que nous sommes des femmes, nous soyons le sexe faible (...) Nous ne devrions jamais permettre à quiconque de nous enfermer dans une case", a-t-elle plaidé.

L'Oscar qu'elle a reçu "représente tellement pour beaucoup d'entre nous", a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle avait "entendu les cris de joie et de bonheur à travers le monde jusqu'à Los Angeles" (Etats-Unis) à la suite de sa victoire.

Michelle Yeoh, 60 ans, a reçu son Oscar pour son rôle dans la comédie déjantée "Everything Everywhere All At Once", au casting majoritairement asiatique et qui a remporté sept prix majeurs au total.