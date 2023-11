Missy Elliott, Kate Bush, et George Michael entrent au panthéon de la musique

L'élite de la musique aux Etats-Unis est réunie vendredi soir à New York pour célébrer les nouveaux entrants au Rock and Roll Hall of Fame, panthéon du rock et de nombre de styles musicaux populaires: parmi eux, Missy Elliott, Kate Bush et George Michael, décédé en 2016.

Outre la rappeuse américaine Missy Elliott, les Californiens de la fusion metal et rap, Rage Against the Machine, l'icône texane de la country, Willie Nelson, 90 ans, la rockeuse américaine Sheryl Crow et le groupe de R&B The Spinners complètent le cru 2023.

Lors d'un concert de gala vendredi soir au Barclays Center de Brooklyn en leur honneur, le chanteur George Michael a été intronisé par l'autre membre du groupe Wham!, Andrew Ridgeley, et un medley a été joué sur scène par Miguel, Adam Levine et Carrie Underwood, reprenant notamment "One More Try".

La rockeuse Sheryl Crow a pour sa part entonné ses plus grands tubes, notamment "If It Makes You Happy" avec Olivia Rodrigo.

Le prestigieux Rock and Roll Hall of Fame - qui a sondé plus de 1.000 musiciens, historiens de la musique, cadres de l'industrie musicale pour faire ses choix - n'a jamais été uniquement cantonné au rock et a ouvert son panthéon, dès sa première édition en 1986, à d'autres genres: soul, blues, R&B, folk, country, puis rap.