Money, Money, Money... ABBA et l'ONU, au secours des copyrights

Avec ses comparses d'ABBA, ils ont vendu des centaines de millions de disques dans le monde. Aujourd'hui Björn Ulvaeus s'est associé à l'ONU pour sensibiliser les créateurs au copyright à l'ère du numérique.

Gratuite, et disponible en six langues d'ici au début de 2024, la plateforme CLIP (pour "Creators Learn Intellectual Property", en anglais) lancée vendredi à Genève vise à sensibiliser les artistes à la question des copyrights pour les aider à mieux faire valoir leurs droits et obtenir une rétribution équitable de leur travail.