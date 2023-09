Mort de l'acteur Michael Gambon, qui incarnait Dumbledore dans "Harry Potter"

En cinq décennies de carrière, il a remporté quatre Baftas, les récompenses britanniques pour le cinéma et la télévision, et a incarné le directeur de l'école des sorciers dans six des huit films de la saga Harry Potter.

L'acteur britannique et irlandais Michael Gambon, devenu célèbre dans le monde entier en incarnant le personnage de Dumbledore dans "Harry Potter", est mort à l'âge de 82 ans après une carrière foisonnante qui lui a valu une pluie d'hommages, de l'auteure de la saga, J.K Rowling, à l'actrice Julia Roberts.

Au Royaume-Uni, il est devenu célèbre en incarnant le commissaire Maigret dans la série éponyme, puis en jouant Philip Marlow dans la série "The singing detective" en 1986.

L'acteur, qui est né en Irlande et a grandi au Royaume-Uni, a fait sa première apparition sur scène au théâtre dans une production d'Othello à Dublin en 1962.

"Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie", selon le communiqué de sa famille publié jeudi.

- "Légende" -

Mais c'est vraiment "Harry Potter" qui l'a fait connaître dans le monde entier, lui faisant gagner de nouveaux fans, notamment auprès d'un jeune public. Il a interprété le personnage de Dumbledore à partir du troisième volet de la saga, avec le film "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban", sorti en 2004.

L'auteure des livres Harry Potter, J.K Rowling a raconté sur X (ex Twitter) avoir vu Michael Gambon sur scène en 1982, dans "Le Roi Lear". "Si vous m'aviez dit à l'époque que ce brillant acteur apparaîtrait dans quelque chose que j'ai écrit, je vous aurais pris pour un fou", a-t-elle écrit. "J'ai adoré travailler avec lui".

Les stars de la saga lui ont aussi rendu hommage. Pour Daniel Radcliffe, qui interprétait Harry Potter, après la disparition de Michael Gambon, "le monde est simplement devenu moins fun". Il était "l'un des acteurs les plus brillants avec lesquels j'ai eu le privilège de travailler", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Emma Watson (Hermione dans les films) l'a remercié pour avoir "montré ce que c'est que de porter la grandeur avec légèreté".

Rupert Grint, qui jouait Ron Weasley, a raconté qu'il apportait sur les tournages "chaleur et espièglerie". "Il m'a captivé lorsque j'étais enfant et est devenu un modèle personnel pour moi, car il savait trouver le plaisir et l'excentricité dans la vie", a-t-il ajouté.

En 2015, Michael Gambon avait annoncé qu'il arrêtait le théâtre, ayant de plus en plus de mal à mémoriser son texte. Il avait cependant poursuivi son travail pour la télévision et le cinéma.

Il a été fait chevalier pour sa contribution au monde du spectacle en 1998.

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a lui rendu hommage, saluant "un formidable acteur". "Qu'il joue dans Beckett, Dennis Potter ou Harry Potter, il s'est donné à fond à chaque représentation", a-t-il écrit sur X.

Michael Gambon avait aussi donné son nom à un virage du circuit de l'émission automobile Top Gear, qu'il avait négocié de façon spectaculaire, manquant de peu l'accident.

L'ancien présentateur de l'émission, Jeremy Clarkson, a salué sur le réseau social X un homme "extrêmement amusant".

L'actrice américaine Julia Roberts, qui avait tourné avec lui dans le film "Mary Reilly" en 1996, l'a quand à elle qualifié de "légende".