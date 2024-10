Mort de Liam Payne: l'ex-membre de One Direction avait consommé plusieurs drogues (médias)

ANGELA WEISS

Le chanteur britannique Liam Payne, mort la semaine dernière en chutant du balcon d'un hôtel en Argentine, avait consommé un cocktail de multiples drogues, selon les premiers rapports toxicologiques dévoilés lundi par plusieurs médias américains.

L'autopsie partielle a révélé la présence dans l'ex-membre du boys band One Direction de "cocaïne rose", un mélange de drogues contenant notamment de la méthamphétamine, de la kétamine et de la MDMA, selon ABC News et TMZ.