Mostra: Bonello embarque Léa Seydoux dans un voyage à la David Lynch

Avec ce film de 02H26, cette figure d'un cinéma d'auteur parfois exigeant ("Nocturama" en 2016, "Saint Laurent" en 2015...) fait une entrée remarquée dans la course au Lion d'or.

Naviguant entre les années 1910, le contemporain et l'an 2044, lorsque l'intelligence artificielle aura pris le contrôle de l'humanité pour la rendre moins sentimentale et plus rationnelle, le film est très librement adapté d'une nouvelle de Henry James, "La Bête dans la Jungle".

Ce texte a déjà inspiré Marguerite Duras, François Truffaut et plus récemment un autre réalisateur autrichien Patric Chiha, qui en a sorti cet été une version avec Anaïs Demoustier.

Cette nouvelle est "l'un des mélodrames les plus déchirants" qui existe, a estimé Bertrand Bonello en conférence de presse.