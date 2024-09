Mostra de Venise: George Clooney et Brad Pitt viennent braquer le Lido

Brad Pitt et George Clooney, le duo de sexagénaires le plus cool d'Hollywood, arrivent dimanche sur le Lido de Venise pour la présentation du nouveau film qui les réunit, "Wolfs".

Et chaufferont le tapis rouge pour Julianne Moore et Tilda Swinton, attendues lundi chez Almodovar, et surtout pour la mégastar Lady Gaga, à l'affiche du nouveau Joker, présenté en compétition mercredi prochain.

Plus que des collègues, Clooney et Pitt sont des complices, au sens de l'humour et de l'autodérision assuré, qui a déjà fait des merveilles chez les frères Coen dans "Burn After Reading" (2008). Ils partagent aussi bien sûr l'écran dans la trilogie de films de braquages "Ocean's Eleven" (2001-2007).

Dans ce "Wolfs" (le pluriel, incorrect, en anglais du mot loup, qui s'écrit normalement "Wolves"), une comédie d'action signée Jon Watts, trois "Spiderman" à son actif, ils jouent à nouveau des hors-la-loi: leurs deux personnages se retrouvent mandatés et contraints de faire équipe pour nettoyer une scène de crime. Ils "embarquent pour une nuit infernale où rien ne se passe comme prévu", promet la production.