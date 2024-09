Mostra de Venise: Paul Kircher révélation dans "Leurs enfants après eux"

Alberto PIZZOLI

L'acteur français Paul Kircher a reçu le prix de la révélation samedi à la Mostra de Venise pour son rôle dans "Leurs enfants après eux", adapté du roman de Nicolas Mathieu.

Adapté d'un livre qui a décroché le prix Goncourt 2018 et connu un large succès, le film est "l'histoire d'adolescents et d'une génération qui grandissent avec un désir brûlant de participer au monde et sont mis de côté", a déclaré Paul Kircher, 22 ans, en recevant ce prix Marcello Mastroianni du meilleur interprète émergent.