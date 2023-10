"Music City Hall" propose 18 concerts gratuits à l'Hôtel de ville de Bruxelles

La 6e édition de "Music City Hall" se déroulera le 12 novembre prochain à l'hôtel de ville de Bruxelles, a annoncé le cabinet de l'échevine bruxelloise de la Culture et des Grands Événements. Le public aura l'occasion d'assister à 18 concerts gratuits, donnés dans les différentes salles du bâtiment, de 14h00 à 20h00.

Organisé au sein de l'emblématique hôtel de ville bruxellois, "Music City Hall", gratuit et sous réservation, offrira l'opportunité aux visiteurs d'allier goût pour la musique et pour l'architecture.

"Touristes, amateurs et amatrices de musique ou autres curieux et curieuses pourront vibrer toute une après-midi aux rythmes hip-hop, soul, jazz, sonorités arabo-andalouses ou encore musique classique dans le cadre unique de l'Hôtel de Ville", s'est enthousiasmé le cabinet de l'échevine.

"Cet événement résonne avec notre volonté politique de rendre le patrimoine et la culture accessibles à toutes et tous", a souligné le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. "Ce 12 novembre, les portes de ce joyau gothique seront donc grandes ouvertes pour vivre un moment hors du temps, et en musique", a-t-il ajouté.

Au programme, se produiront notamment l'artiste hip-hop Spacebabymatcha, Laila Amezian, Chaabi Habibi Andaloussi, Flamenco Puro Tawsen ou encore la chanteuse de jazz et soul Jazmyn. La salle Gothique accueillera les performances du compositeur classique Frederik Croene, ainsi que du pianiste contemporain Eric Bribosia. Le duo de DJ Groove Travellerz animera, quant à lui, la salle des Milices, pendant un DJ set de cinq heures.