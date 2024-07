Nakamura, Gaga, Dion: quelle playlist pour la cérémonie des JO ?

Zoulerah NORDDINE

Le show d'ouverture des JO de Paris a été conçu dans le plus grand secret, mais les fuites abondent: Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion sont citées, tout comme le répertoire d'Edith Piaf et Charles Aznavour.

Pour ce show de 3h45 le long de six kilomètres de la Seine - première mondiale hors d'un stade - le directeur artistique de la cérémonie Thomas Jolly a toujours dit qu'il voulait valoriser le patrimoine français.