"Namur en lumière" se renouvelle pour mieux enchanter les fêtes de fin d'année

La Ville de Namur a dévoilé jeudi son programme pour les fêtes de fin d'année dans le cadre de "Namur en lumière". Un marché de Noël réaménagé et un parcours artistique lumineux voulu plus abouti que jamais promettent d'enchanter les nombreux visiteurs attendus.

L'organisation du marché de Noël a été confiée à un nouvel opérateur, à savoir la société carolorégienne Colors Production, avec des nouveautés à la clé. Du 1er décembre au 7 janvier, la patinoire de glace fera son grand retour sur la place de l'Ange, entourée de quelques chalets et animations foraines. La place du Théâtre fera également son entrée dans le dispositif. Le Père Noël y sera notamment présent dans son chalet du 9 au 23 décembre et les enfants pourront y profiter pour la première fois d'un manège unique, représentant des rennes.

L'aménagement du marché principal, situé sur la place d'Armes, va également être totalement revu. Plus ouvert, il accueillera un imposant chalet suisse de deux étages, mais aussi cinquante artisans sélectionnés avec soin. La Ville de Namur insiste également sur les nombreux investissements réalisés en matière de décorations et d'illuminations, afin que la capitale wallonne puisse encore mieux émerveiller petits et grands.