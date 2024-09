Namur va à nouveau vibrer au rythme des Fêtes de Wallonie

Le volet patrimoine a débuté vendredi avec le traditionnel hommage à François Bovesse, fondateur du Comité central de Wallonie (CCW), qui organise les Fêtes de Wallonie depuis 1923, accompagné par le Collège des Comités de quartiers namurois (CCQN).

Les principaux concerts débuteront jeudi sur la place Saint-Aubain, où se produiront Caballero&JeanJass et Vlamidir Cauchemar dans la soirée, précédés par Peet et Assia MK. Vendredi, ce sera au tour de Doria D, Suarez, Mister Cover et Daddy K d'entrer en scène. Enfin, samedi la programmation inclut le Gustave Brass Band, Rori, Loic Nottet et Kid Noize.