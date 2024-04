Nazisme: un pasteur jette une lumière crue sur les protestants alsaciens

"Le moment était venu de faire ce travail", explique à l'AFP M. Weckel, désormais en retraite et qui fut délégué régional pendant une vingtaine d'années de la Cimade, association d'aide aux personnes migrantes et réfugiées.

Nourris d'archives, les deux ouvrages évoquent les "réseaux luthériens" pro-allemands (puis pro-nazis), actifs dans l'Entre-deux-guerre et radicalement opposés au retour dans le giron français de l'Alsace en 1918.

Les affinités d'une partie du protestantisme local avec le nazisme y sont passées au crible, avec un portrait glaçant du "luthéranisme rural" du nord de l'Alsace et de Moselle, dont plusieurs membres s'engagèrent dans des associations radicales, puis dans les organes de l'Etat nazi durant l'annexion.

"Ils se sentaient foncièrement allemands et pensaient que le rattachement de l'Alsace (à la France), qui s'est fait progressivement après la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, était une erreur historique", explique l'auteur.

Pour ces militants "pangermanistes", "c'était la volonté de Dieu que l'Alsace soit allemande", poursuit celui qui a débuté dans les années 80 "dans une paroisse luthérienne extrêmement traditionaliste" où on pratiquait encore "les cultes en allemand". Jeune pasteur, Michel Weckel s'interrogeait alors sur les scores électoraux élevés de l'extrême droite dans ce secteur.

Parmi eux, Fritz Spieser, fils de pasteur et chef de file du réseau autonomiste de la Hunebourg, du nom d'un château du nord de l'Alsace. En septembre 1940, il y accueillit Heinrich Himmler, futur architecte de la "solution finale".

Ou Hermann Bickler, avocat strasbourgeois mennonite, qui occupa dans la SS d'éminentes fonctions et fut proche de l'écrivain collaborationniste Louis-Ferdinand Céline.

Tous ne se sont pas compromis : l'auteur rend hommage à cinq pasteurs résistants, comme Charles Fichter, membre du réseau Mithridate, déporté à Mauthausen mais qui survivra.

- "Sépulcral" -

Figure moins glorieuse, Paul Frey, "nazi notoire" : à la Libération, lui, sa femme et l'une de ses filles seront traînés dans les rues de Sélestat, offerts aux insultes et aux crachats des passants.

Le pasteur dut balayer les rues de la commune avec une pancarte indiquant : "C'est au Führer que je le dois".

Son fils Albert s'engagera dans les Jeunesses hitlériennes, puis dans la Wehrmacht. Après la guerre, devenu pasteur, il sera pacifiste et militant des droits humains.

Fille d'Albert et petite-fille de Paul, Pascale Frey, 64 ans, savait par son père "des choses" sur son aïeul, explique-t-elle à l'AFP. Mais c'est en lisant le second livre de M. Weckel qu'elle a "pris la mesure de son engagement" : elle a voulu "en savoir plus" en rencontrant l'auteur et en lui confiant des documents familiaux.

"Je suis très heureuse d'avoir apporté cette petite pierre", glisse Mme Frey. "Il faut que ça bouge, c'est l'histoire de l'Alsace!"

Michel Weckel est "un lanceur d'alerte" qui "attire l'attention sur quelque chose d'injuste": un "regard biaisé sur le passé", estime Mme Neau-Dufour, qui pointe dans sa préface le "silence sépulcral" qui a entouré jusqu'à présent cette facette de l'histoire du protestantisme local.