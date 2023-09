Neige Sinno: après l'inceste, écrire plutôt qu'aller mieux

Mais la force et l'originalité du livre l'ont propulsé parmi les sélections de tous les grands prix littéraires d'automne, y compris le plus prestigieux, le Goncourt.

- "Ce qui me faisait mal" -

Ce n'était pas le but. La littérature, Neige Sinno, 46 ans, l'avait beaucoup étudiée, et pratiquée un peu: un recueil de nouvelles, un roman. Elle était inconnue à Paris, émigrée au Mexique, quand elle s'est mise à ce qui deviendrait "Triste tigre", en gestation depuis des décennies, accouché dans une sorte de frénésie créative en l'espace d'un an et demi.

"Je raconte mon viol. Mes viols. Et mon enfance, et tout, mais si je ne faisais que ça, ce serait impossible de le publier et d'assumer que des gens le lisent", détaille-t-elle.