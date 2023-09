Néonazisme et violence chez les jeunes : l'émission Exclusif lève le voile sur l'extrême droite

Ils rêvent d’une Europe blanche, ethniquement pure et pour y arriver, ils prônent l’action forte et violente. Les militants nationalistes et racistes de l’ultradroite sont nombreux, plusieurs milliers, et s’immiscent jusque dans les rangs de l’armée ou de la police. Ils discutent ouvertement sur des forums clandestins, s’organisent et se rassemblent parfois.

Ce penchant vers l’extrême droite et le négationnisme est bien souvent affirmé ou pire, admiré par les jeunes générations. "Des gens m’ont demandé des autographes, ils m’ont donné des photos et m’ont demandé de les signer", affirme un ancien membre de la SS. De son passé nazi, il ne regrette rien, au contraire. Ses années de loyaux services dans la Waffen SS, l’une des branches les plus fanatiques d’Hitler, sont une fierté. C’est par ailleurs avec une certaine joie que le vieil homme observe une recrudescence de l’adhésion à la droite radicale. "Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur", confie-t-il stupéfait.