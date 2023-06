A New York, la qualité de l'air s'améliore à temps pour le festival Governors Ball

Soulagés par une qualité de l'air nettement améliorée à New York, des milliers de spectateurs ont afflué vendredi dans le Queens au premier jour d'un des grands festivals de musique de la mégapole, The Governors Ball, avec Lizzo, Odesza et Kendrick Lamar parmi les vedettes attendues jusqu'à dimanche.

Mercredi, la mégapole de plus de 8 millions d'habitants suffoquait dans le brouillard et un air rendu irrespirable et dangereux par les fumées des incendies de forêt dans la province canadienne du Québec.

A New York, l'indice de qualité de l'air AirNow est repassé vendredi sous la barre des 50 sur une échelle allant jusqu'à 500, après avoir dépassé les 400 mercredi.

De quoi permettre au DJ Diplo de lancer la fête dans le verdoyant Corona Park du Queens.

Plus de 60 artistes vont se succéder pendant trois jours, avec vendredi Kim Petras, Haim, Lil Uzi Vert, et Lizzo pour clore la soirée. Parmi les autres vedettes attendues durant le week-end figurent le duo électro Odesza, et les rappeurs Lil Nas X et Kendrick Lamar.