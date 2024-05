Nicolas Cage prend la bonne vague de la série B à Cannes

Partager:

Star en 1990 avec "Sailor et Lula", égaré dans des navets oubliés dans les années 2010, Nicolas Cage rebondit encore avec "The surfer", série B qui a tout pour devenir culte, présentée au Festival de Cannes. "Come on, come on !" a jubilé l'acteur quand l'équipe du film a reçu une standing ovation de six minutes après sa projection, hors compétition, dans la nuit de vendredi à samedi.

"On a fini le film la semaine dernière, recevoir cette standing ovation c'était inattendu et parfait. Avant ça, seulement six personnes l'avaient vu par petits bouts", se réjouit le réalisateur irlandais Lorcan Finnegan ("Vivarium") rencontré samedi par l'AFP. Le public cannois a réagi au quart de tour en encourageant le personnage principal -- qui n'a pas de nom -- quand il fait le coup de poing. L'histoire est basique sur le papier: un père veut montrer à son fils la plage où il surfait gamin en Australie avant de partir vivre aux USA. Mais il tombe dans la nasse d'un gang de surfers emmenés par un gourou masculiniste. Sur ce script minimaliste 100% série B se greffe une parabole biblique, avec un méchant que Lorcan Finnegan décrit comme "un démon christique" et un Nicolas Cage plongé dans un "purgatoire" sous le soleil de plomb du réveillon de Noël australien.

- Mordu par un serpent - Sans oublier la prestation brouillant la frontière entre délirium tremens et réalité de l'interprète de "Cotton club" (1984) de son oncle Francis Ford Coppola, également présent à Cannes. L'Américain de 60 ans a payé de sa personne sur "The surfer" en Australie, choisie pour son environnement plus hostile que la Californie. +Nic+ Cage a ainsi "été mordu jusqu'au sang à la main par un serpent, pas venimeux, qu'on ne trouvait pas assez actif pour la scène", rigole Lorcan Finnegan.