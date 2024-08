Noel et Liam Gallagher, aversion supersonique

Partager:

Mike CLARKE Les Beatles furent caricaturés par leurs coupes au bol, Liam et Noel Gallagher par leurs gros sourcils: l'histoire du rock retient surtout que ces frères ont dilapidé le trésor d'un groupe en or, Oasis, avec une brouille délirante de quinze ans. L'annonce de la reformation est survenue mardi via les réseaux de cette formation mythique de la Britpop des années 1990 et de chacun des frangins. Une harmonie miraculeuse, alors que Liam, 51 ans, et Noel, 57 ans, distillaient ces dernières années leur dégoût réciproque via médias ou réseaux, avant un souffle d'apaisement récent.

Difficile de savoir quand la marmite familiale a commencé à bouillir, alors qu'un festin s'offrait aux deux natifs de Manchester depuis la sortie du premier single "Supersonic" en 1994. Peu de temps après, Noel avait déjà, notamment, frappé à la tête son frère en studio avec une batte de cricket. Leurs prises de bec seront innombrables. Mais la nuit où le couvercle saute complétement est documentée. Il est un peu plus de 22H00 (20H00 GMT) ce 28 août 2009 lorsqu'un des responsables du festival Rock en Seine, aux portes de Paris, monte sur scène et prend le micro avant le concert d'Oasis: "Je vous annonce que, malheureusement, à l'instant sur le site de Rock en Seine, Liam et Noel se sont battus. Le groupe n'existe plus."

- Famille pauvre - Peu de temps avant, c'est l'orage de trop entre Liam et Noel dans les loges, avec une guitare brisée à la clé. Retrouvée et réparée, la six cordes a été vendue aux enchères en mai 2022 dans la capitale française pour 385.500 euros, frais compris. Paradoxe: l'hostilité recuite entre les deux frères n'a pas empêché un de leur standards, "Don't look back in anger" ("Ne regarde pas le passé avec colère", 1995) de devenir un hymne à vertu thérapeutique. FRANCK FIFE La Garde républicaine française, renforcée par une guitare électrique, l'a repris avant le match de football France-Angleterre au Stade de France en juin 2017, en hommage aux victimes d'attentats à Manchester en mai.