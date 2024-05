"Noire" remporte le nouveau prix de l'oeuvre immersive au Festival de Cannes

Dans l'Alabama, état ségrégationniste où elle vivait, "lorsque le bus a descendu la rue principale, de plus en plus de passagers blancs sont montés et le conducteur a demandé de libérer les sièges", s'était souvenue Claudette Colvin en visioconférence avec des journalistes en 2023.

"Deux-trois stations plus tard, un policier m'a demandé ce que je faisais assise là. J'ai dit que j'avais payé ma place et que c'était un droit constitutionnel. J'avais plus que tout envie de le défier et j'ai refusé de me lever".