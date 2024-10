Non-lieu pour Isabelle Adjani dans une affaire d'escroquerie

Celle-ci se serait engagée dans plusieurs projets, dont un documentaire sur l'ex-escort Zahia Dehar, mais les relations se seraient envenimées, les projets auraient périclité, et Sébastien G. aurait été écarté.

Il lui aurait ouvert une ligne de crédit sur son compte, aurait payé certains impôts de Mme Adjani et lui aurait attribué une carte de crédit.

Serait restée une dette, d'environ 150.000 euros.

"Pour rassurer son créancier, Isabelle Adjani lui aurait adressé des preuves de paiement (...) et de sa bonne foi. Mais en réalité, l’argent ne serait jamais arrivé à son destinataire", écrivait Libération.

Sébastien G. avait porté plainte contre la star en octobre 2015, aboutissant aux mises en examen de l'actrice pour escroquerie et de "Mimi" Marchand pour complicité, car elle était suspectée d'avoir joué un rôle dans la remise des fausses "preuves de paiement".

Comme le parquet de Paris, le juge d'instruction a estimé selon des éléments de son ordonnance dont l'AFP a eu connaissance que "la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la remise et le maintien de la carte bancaire", en juillet 2011, et "l'échec du projet de documentaire sur Zahia Dehar", imaginé en février 2012, bien que "certaines des pièces produites et l'enchaînement des événements survenus soient susceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses mises en place afin de tromper Sébastien G."