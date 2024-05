"Nous, les trans, on est comme tout le monde !", lance à Cannes la star du film de Jacques Audiard

"Nous, les +trans+, on est comme tout le monde !", a lancé dimanche à Cannes l'actrice espagnole Karla Sofía Gascón, tête d'affiche du film le plus commenté de la course à la Palme d'or, une comédie musicale du Français Jacques Audiard.

"Je ne suis ni plus intelligente, ni plus stupide, parce que +trans+", a déclaré en conférence de presse l'actrice de "Emilia Perez" qui joue, avant et après sa transition de genre, le rôle d'un baron de la drogue qui devient une femme.