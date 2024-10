Nouveaux hommages de personnalités au Royaume-Uni après la mort de Liam Payne

Liam Payne est mort mercredi à 31 ans après une chute du balcon de sa chambre d'hôtel, dans un contexte de "consommation d'alcool et de stupéfiants", selon les premiers résultats de l'enquête.

Les hommages ont continué d'affluer vendredi au Royaume-Uni, deux jours après la mort du membre du boys band One Direction Liam Payne à Buenos Aires en Argentine, où son père est arrivé tôt dans la matinée.

Elle a aussi dénoncé les "articles odieux et l'exploitation médiatique" après la mort de son ex-conjoint, appelant à respecter sa "dignité (...) pour qu'il repose en paix, enfin", dans ce message posté sur Instagram accompagné d'une photo de Liam Payne étendu sur un lit avec son fils bébé.

La mort de Liam est un "événement bouleversant" a réagi son ex-compagne, la chanteuse du groupe Girls Aloud, Cheryl Cole, avec qui le chanteur a eu un enfant, aujourd'hui âgé de sept ans, qui va devoir "affronter la réalité de ne plus jamais voir son père".

Son décès a suscité une avalanche de réactions de fans et de célébrités, notamment au Royaume-Uni, son pays d'origine.

Tôt vendredi, le père de Liam Payne, Geoff, est arrivé a Buenos Aires, a indiqué à l’AFP une source policière.

Dans le quartier de Palermo, devant l’hôtel où séjournait Payne, fleurs, bougies, photos et messages griffonnés à la main continuaient de s’amonceler vendredi sur le trottoir autour d’un arbre transformé en mini-mausolée.

La veille, les membres de One Direction, avec qui Liam Payne avait connu une gloire précoce grâce à l'émission de télé-crochet "The X Factor" au début des années 2010, s'étaient dit "complètement dévastés".

L'un des membres du groupe, Niall Horan, qui n'avait pas encore réagi individuellement, s'est dit "totalement dévasté" par la mort de son "incroyable ami".

- "adieu" -

Selon le magazine Billboard, Liam Payne avait assisté à un concert de Niall Horan le 2 octobre à Buenos Aires.

"Je me sens tellement chanceux de l'avoir vu récemment. Malheureusement, je ne savais pas après qu'on se soit dit +au-revoir+ et que je l'aie embrassé ce soir-là, que ce serait un adieu", a-t-il ajouté.

D'autres chanteurs ayant connu le succès jeunes ont également rendu hommage au chanteur originaire de Wolverhampton (centre de l'Angleterre).

Ed Sheeran a affirmé "manquer de mot" sur Instagram, dans un message accompagnant une photo en noir et blanc de Liam Payne souriant.

"Choc, tristesse et confusion", a réagi de son côté Robbie Williams, ancien membre du boys band Take That dans les années 1990.

Il avait partagé la scène en 2010 avec One Direction durant l'émission "The X Factor".

"Les épreuves et tribulations de Liam étaient très similaires aux miennes", a-t-il insisté, lui qui avait aussi reconnu avoir eu des difficultés avec l'alcool et la drogue.

Selon des sources policières argentines citées par plusieurs médias, deux femmes qui auraient été avec lui quelques heures avant sa mort, ont été entendues par les enquêteurs et se sont montrées "collaboratives", indiquant avoir pris de l'alcool avec Liam Payne, mais pas de drogue, selon la Nacion.