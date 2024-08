Nouvelle affluence record pour la Pride Parade d'Anvers

Le défilé s'est déroulé sans incident notable. La police locale a toutefois exclu une demi-douzaine de jeunes du cortège pour avoir scandé des "slogans anti-israéliens". "Ceux-ci ne s'étaient pas inscrits à l'événement et ils s'étaient incrustés près d'un char sans signaler leur présence", a souligné la police. Les trouble-fête ont dû quitter le défilé et ne sont plus autorisés à y participer.

Plus tard dans l'après-midi, la police a encore dû intervenir pour d'autres actions pro-palestiniennes, auxquelles certains individus participaient le visage couvert. Deux d'entre eux, qui ont résisté à la police, ont été arrêtés administrativement. Une dizaine d'autres ont reçu l'ordre de mettre leurs drapeaux de côté et de quitter les lieux.

Pour la première fois, la parade de l'Antwerp Pride était retransmise en direct sur diverses plateformes numériques. Outre les images de l'événement, des interviews des participants ont été diffusées.

Les festivités se termineront dimanche avec le "Closing festival".