Oasis annonce trois concerts supplémentaires en Grande-Bretagne

La reformation du groupe Oasis, de retour sur scène en 2025, suscite un tel enthousiasme que le groupe de Britpop a annoncé l'organisation de trois concerts supplémentaires l'été prochain. Ceux-ci se dérouleront à Manchester, la ville des frères Noel et Liam Gallagher, au stade de Wembley à Londres et dans la capitale écossaise, Édimbourg, respectivement les 16 juillet, 30 juillet et 12 août 2025.