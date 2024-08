Obsèques d'Alain Delon samedi en petit comité, célébrées par Mgr Di Falco

L'ancien évêque de Gap, 82 ans, a confirmé à l'AFP la date de la cérémonie, après des informations de CNews et BFMTV. Mais il n'a donné ni le lieu ni l'heure.

L'entourage du défunt a indiqué à l'AFP que la cérémonie aurait lieu à huis clos dans la chapelle de la propriété de Douchy-Montcorbon (Loiret) achetée par Alain Delon en 1971, La Brûlerie.

Mgr Di Falco, longtemps l'une des figures les plus médiatiques de l'Église de France, a indiqué qu'il respectait ainsi les volontés de l'acteur décédé à 88 ans. "C'est à sa demande", a-t-il déclaré.

Selon les deux chaînes d'information, ces obsèques sont prévues à 17H00.

Mgr Di Falco connaissait l'acteur, croyant, "depuis très longtemps". La star du "Guépard" avait évoqué sa foi lors d'une interview en 2018, confiant sa "passion folle" pour la Vierge Marie. "C'est la femme au monde que j'aime le plus (...) et celle à qui je m'adresse le plus souvent", disait-il alors.