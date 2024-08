The Offspring: "Dingue d'être toujours là"

Partager:

Bertrand GUAY "C'est dingue d'être toujours là, de faire des disques et de tourner": 30 ans après la sortie de "Smash", album du succès international, les Américains de The Offspring font encore rugir leurs guitares autour du monde. Le guitariste Noodles - Kevin Wasserman pour l'état civil - arbore toujours à 61 ans sa coupe de cheveux bicolore d'un membre de la famille Addams qui aurait mis ses doigts dans la prise.

Et il est toujours surpris de remarquer dans le public un gamin coiffé comme lui. "J'ai eu les cheveux gris assez tôt, je me suis fait ces couleurs à partir de 30 ans", sourit le musicien, rencontré par l'AFP à Paris la veille du passage du groupe à Rock en Seine, festival aux portes de la capitale française. C'est lui le dépositaire des riffs des tubes de "Smash" comme "Self esteem" ou "Come out and play". C'est d'ailleurs par ce dernier titre que commence la tournée actuelle. La formation joue toujours ses grands classiques sur scène, mais ne regarde pas dans le rétroviseur. Un nouvel album, "Supercharged" est annoncé pour le 11 octobre, avec deux singles sortis en éclaireur "Make it all right" et "Light it up", grimpés haut dans les classements du rock alternatif aux USA.

- "Parents au fond" - Et qui ont été bien reçus ailleurs. "Au festival Hellfest en France cet été, les gamins ont aimé +Make it all right+", glisse Noodles. Car oui le public de The Offspring, qui avait sorti son premier album éponyme en 1989, il y a 35 ans, se renouvelle: "les gamins devant, les parents au fond". Joel ROBINE "Ça fait partie des vrais groupes iconiques d'une période, les années 1990, mais qui arrivent à traverser les époques. The Offspring, ce sont des tubes que s'approprient toutes les générations. C'est la marque des plus grands", salue pour l'AFP Matthieu Ducos, directeur de Rock en Seine.