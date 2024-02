Opéra: en Lorraine, un robot sur scène et des représentations dans le métavers

Un opéra aussi visible dans le métavers, des "metahumans" et même un robot sur scène: avec l'oratorio "La Création" d'Haydn, exceptionnellement mis en scène, l'Opéra national de Lorraine bouleverse les codes de l'art lyrique et transporte le spectateur dans un monde très contemporain.

En entrant virtuellement dans le bâtiment, le spectateur découvre différentes affiches de médiation, lui permettant de comprendre le spectacle qu'il va voir. Puis il prend place, toujours virtuellement, dans ce monde parallèle qu'est le métavers, dans la salle.

La représentation, jouée et filmée en direct, est donc entièrement retransmise à distance... Et les spectateurs du métavers peuvent se "demander en ami" et interagir entre eux. Ils peuvent aussi se déplacer dans la salle, ou sauter du balcon...

Sur place ou à distance, les spectateurs ne manqueront pas d'observer l'arrivée, en même temps que celle de l'humain dans l'origine du monde, de "metahumans", de part et d'autre de la scène: des visages de scientifiques connus diffusés à l'écran reprennent en direct les expressions faciales des chanteurs de l'opéra, via un logiciel de reconnaissance faciale.