Operalia: offensive de talent des chanteurs sud-africains

Luvo ne savait pas lire une partition. De l'opéra, il ne connaissait que Pavarotti et avec ses copains ils tentaient d'imiter le célèbre ténor avant d'éclater de rire. Aujourd'hui, le Sud-Africain de 29 ans est candidat au concours Operalia, l'un des plus prestigieux au monde.

Luvo Maranti, silhouette trapue et collier de barbe, a abandonné un boulot en ressources humaines, avec un salaire régulier; il a dû préparer ses parents au fait qu'il ne pourrait plus les aider financièrement. Il ne regrette jamais, même quand il évoque pour l'AFP les jours sans repas, en attendant bourses et soutiens.

"Je me sentais égoïste. Mais je voulais être heureux, pas passer ma vie dans un bureau", confie le jeune homme de culture xhosa qui chante aujourd'hui en italien, en allemand ou en français.

"Je suis parti de zéro. Bien sûr, je chantais à la messe" et l'Afrique du Sud a une culture riche en musique chorale et polyphonique. "Mais l'opéra, c'est un autre monde. J'ai dû apprendre à lire des notes, à l'occidentale", plus seulement à l'oreille.