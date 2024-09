Opération "J'peux pas, j'ai spectacle", avec des milliers de places à 2 euros

La Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF et l'ensemble du secteur des arts vivants proposent l'opération "J'peux pas, j'ai spectacle" du 27 septembre au 6 octobre, annoncent-ils vendredi dans un communiqué. Concrètement, des milliers de places seront proposées à 2 euros dans plus de 50 salles de spectacles en Wallonie et à Bruxelles.