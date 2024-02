"Oppenheimer" de Christopher Nolan sacré meilleur film aux DGA Awards

"Désolé, les gars ! Tout dépend de vous et de vos équipes. Et vous n'avez jamais été aussi performants qu'en réalisant 'Oppenheimer'", a-t-il affirmé sur scène.

Les autres réalisateurs qui concouraient cette année pour le prix du meilleur film de l'année décerné par la DGA étaient Martin Scorsese pour "Killers of the Flower Moon", Greta Gerwig avec "Barbie", Yorgos Lanthimos et son "Poor Things" et Alexander Payne avec "The Holdovers".