"Oppenheimer" remporte le Golden Globe du meilleur film dramatique

Ce film qui explore les états d'âme du scientifique Robert Oppenheimer face aux conséquences dévastatrices de sa création, et son héritage face à l'histoire, a devancé "Anatomie d'une chute", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives - Nos vies d'avant" et "La Zone d'intérêt".

Le biopic a aussi raflé les récompenses dans les catégories de meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy, qui y incarne Robert Oppenheimer, et meilleur second rôle pour Robert Downey Jr, qui prête ses traits à un politicien, grand rival du scientifique.