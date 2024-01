Oscars: "Oppenheimer" en tête avec 13 nominations

"Pauvres créatures", de Yorgos Lanthimos, long-métrage qui dépeint une Frankenstein au féminin dans l'ère victorienne, a été nommé 11 fois et "Killers of the Flower moon", film de Martin Scorsese sur des assassinats d'Amérindiens dans l'Oklahoma du début du 20e siècle, dans 10 catégories.