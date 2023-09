Oxfam Belgique encourage les consommateurs à opter pour de la seconde main en septembre

Le mouvement Oxfam Belgique encourage les consommateurs à opter pour des articles de seconde main durant tout le mois de septembre, à l'occasion de sa campagne intitulée "Second Hand September", a-t-il annoncé lundi dans un communiqué. Pour la troisième année consécutive, au travers de ce défi, l'organisation aspire à "sensibiliser à des comportements d'achats plus conscients, dénoncer les dérives sociales et environnementales du modèle dominant de la surconsommation, et en proposer une alternative plus solidaire, circulaire et écologique".