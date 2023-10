A Paris, Daniel Buren inonde le Palais d'Iéna d'une pluie de lumière multicolore

Le bâtiment, situé près du Trocadéro, a été un musée des travaux publics de 1939 à 1955 et abrite aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de la République.

Les deux artistes "ont en commun un rapport au temps et à l'espace, jouant avec le spectateur comme activateur et partie intégrante de l'oeuvre", explique à l'AFP Matthieu Poirier, historien de l'art et commissaire de l'événement, qui a souhaité les rassembler à l'occasion de la foire d'art moderne et contemporain "Paris + par Art Basel".

"A une époque où tout le monde a les yeux rivés sur un écran d'ordinateur ou de téléphone, proposer quelque chose qui ne s'aborde que par le biais de la déambulation me semble essentiel", ajoute-t-il.

La foire d'art moderne et contemporain, Paris + par Art Basel, géant suisse du secteur qui a repris l'événement en 2022, se tient au Grand Palais éphémère, en attendant la fin des travaux de restauration du Grand Palais en 2024, et de vendredi à dimanche pour le grand public.