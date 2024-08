A Paris, la cérémonie des Jeux paralympiques lance le retour de la fête

Autour de lui ? 140 danseurs et 16 performeurs en situation de handicap, qui ont offert une première prestation énergique de ce spectacle intitulé "Paradoxe", ponctuée par l'interprétation electro-pop de l'artiste Christine and The Queens sur le morceau phare d'Edith Piaf "Non, je ne regrette rien", et celle de l'Ensemble Matheus, orchestre qui a pour particularité de travailler au renouvellement de l'interprétation des oeuvres.

Bertrand GUAY

Une majorité des 4.400 athlètes -dont environ 150 de la délégation française-, représentant 168 délégations, ont dans le même temps débuté leur défilé entre les Champs-Élysées et la place parisienne, aux sons du DJ Myd, nouvelle tête de la French Touch.

La délégation égyptienne a lancé un clapping et le porte-drapeau du Costa-Rica courait lui sur la mythique avenue de Paris pour montrer la bannière de son pays à de nombreux spectateurs, a constaté un journaliste de l'AFP. Le public répondait en criant le nom de chaque nation qui défilait.