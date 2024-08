A Paris, les Jeux paralympiques veulent aussi leurs jours de gloire

Outre les Champs-Elysées et la Concorde, le Jardin des Tuileries fera encore partie du décor avec l'allumage de la vasque, qui s'illuminera à nouveau après les Jeux Olympiques. Et après Teddy Riner et Marie-José Pérec, qui l'allumera ? Là aussi, le mystère reste entier.

- "Un défi" -

Si les nombreuses règles de classification des épreuves et les noms des sportifs restent méconnus du grand public, ces Jeux paralympiques à Paris suscitent un intérêt certain au vu du nombre de billets vendus ou alloués. Sur les 2,5 millions mis à la vente en octobre, 2 millions ont trouvé preneurs, une dynamique renforcée par l'effet JO.

Près de 200.000 d'entre eux seront attribués aux écoliers, dans une période marquée par la rentrée scolaire du 2 septembre, et la rentrée politique qui pourrait venir faire de l'ombre au sport.

La couverture de l'événement se voudra elle aussi bien plus importante, avec notamment 165 chaînes de télévisions qui suivront l'événement, un record.

"Nous avons fait un pas en avant depuis Rio (en 2016), depuis Tokyo (en 2021). Nous sommes tellement visibles et je pense que nous devons considérer cela comme un défi à relever pour nous améliorer encore" et "rendre les choses plus visibles pour les autres", expliquait Diede de Groot, la joueuse de tennis fauteuil néerlandaise la plus titrée de l'histoire en Grand Chelem.

- "Rendre visible ce que l'on fait" -

Son homologue française Pauline Déroulède, qui a notamment participé à une campagne de communication dans Paris pour inciter la population à se déplacer, pense elle également à l'après, et au fameux "héritage" qui sera l'un des enjeux majeurs.

"Tout ce qui se passe déjà là est incroyable, et j'espère que cela perdurera dans le temps. Je continuerai à participer à rendre visible ce que l'on fait", a-t-elle avancé.

En attendant l'après, Andrew Parsons promet que "la fête continue".

Elle débutera, d'un point de vue sportif, jeudi, avec de premiers podiums en para-natation, taekwondo, cyclisme et tennis de table. Le tout dans la plupart des grands sites qui, là aussi, avaient participé aux succès des Jeux olympiques.